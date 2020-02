Vento forte, stop collegamenti Tremiti

(ANSA) - TERMOLI (CAMPOBASSO), 5 FEB - Ondata di maltempo in Molise. Raffiche di vento forte e pioggia hanno investito il litorale. Vari gli interventi dei Vigili del fuoco di Termoli per alberi caduti sulla strada, a Petacciato sulla Sp 112, a Termoli in Contrada Pozzo Pisano lungo la Sp 51, a Campomarino in Contrada Cianaluca. Calcinacci sono caduti in Corso Umberto I a Termoli. A causa delle avverse condizioni meteo sono stati interrotti i collegamenti via mare tra il porto di Termoli e le Isole Tremiti (Foggia). La Capitaneria di Porto di Termoli ha diramato un avviso di burrasca valido fino alla serata che prevede vento di nord-ovest forza 9 e mare molto agitato. I pescherecci della flottiglia termolese sono rientrati e hanno rinforzato gli ormeggi. Tetti imbiancati dalla neve a Campobasso e sulle colline. La Protezione civile regionale ha emanato per oggi un'allerta 'gialla' per neve e 'arancione' per vento forte.

La situazione dovrebbe migliorare a partire dalla sera con temperature in risalita.