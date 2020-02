(ANSA) - ISERNIA, 5 FEB - L'annunciata ondata di maltempo ha portato neve fino a quote collinari in provincia di Isernia, ma senza alcun disagio per la viabilità. La Polizia Stradale raccomanda, comunque, massima prudenza alla guida per il vento forte. Brusco calo delle temperature: registrati 7 gradi sotto lo zero a Prato Gentile, località per lo sci di fondo nel Comune di Capracotta. (ANSA).