Università:Settis,investire non è spreco

(ANSA) - CAMPOBASSO, 3 FEB - L'Italia continua a investire poco nel settore della Formazione e Ricerca. Di questo ne è convinto Salvatore Settis, archeologo, Accademico dei Lincei e presidente del Consiglio scientifico del Louvre, oggi a Campobasso per partecipare all'inaugurazione dell'Anno accademico dell'Università del Molise.

"Si deve creare una consapevolezza diffusa per imporla a chi fa la politica. È molto strano - ha evidenziato - che mentre i governi italiani di ogni colore tagliavano i finanziamenti alla cultura, scuola, università e ricerca, altri Paesi simili al nostro come la Francia e la Germania li accrescevano perché sanno che investire in cultura significa pensare al futuro. Non è un lusso, non è uno spreco".



Data ultima modifica 03 febbraio 2020 ore 13:22