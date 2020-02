Unilever, Toma propone tavolo in Regione

(ANSA) - POZZILLI (ISERNIA), 30 gen - Il governatore del Molise Donato Toma propone la sede della Regione come luogo per aprire un tavolo istituzionale tra i vertici della Unilever di Pozzilli e i dipendenti dell'azienda, 150 circa, in sciopero da quattro giorni: chiedono garanzie sul mantenimento dello stabilimento molisano. La notizia è trapelata dopo la riunione, a porte chiuse, svoltasi al Consorzio Industriale di Isernia-Venafro (Isernia) dove Toma, l'assessore regionale Luigi Mazzuto e il presidente del Consorzio Stefania Passarelli, hanno incontrato la Rsu e i sindacati di categoria. L'azienda avrebbe chiesto ai dipendenti di sospendere lo sciopero, che di fatto blocca la produzione, come condizione preliminare per la convocazione dell'incontro e subito rigettata dai lavoratori.

Riuniti in assemblea permanente aspettano documenti ufficiali, sottoscritti dai vertici Unilever, poiché al momento per Pozzilli non esiste alcun piano industriale.(ANSA).