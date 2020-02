Filignano celebra tenore Mario Lanza

(ANSA) - FILIGNANO (ISERNIA), 30 GEN - Al via a Filignano i preparativi per l'organizzazione della 25 esima edizione del Festival internazionale di musica lirica 'Mario Lanza', tenore nato a Filadelfia (Usa) nel 1921 originario del comune molisano, ormai per tutti il 'Figlio di Filignano'.

In occasione delle 'nozze d'argento' del Festival, oltre al consueto Concorso di canto è in allestimento anche una mostra virtuale in memoria del cantante lirico, prematuramente scomparso nell'ottobre del 1959, che racchiuderà ogni genere di documentazione, fotografie e pubblicazioni.

"Un modo - spiegano gli organizzatori - per conoscere la sua vita, breve ma intensa e piena di soddisfazioni, che in poco tempo ci ha regalato uno dei più grandi artisti della storia della musica a livello internazionale". Il giorno dell'apertura del Festival sarà allestito, come di consueto, uno stand delle Poste per un annullo speciale dell'evento, con una cartolina ad hoc per l'anniversario d'argento.