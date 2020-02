Bàciati a Termoli in centro storico

(ANSA) - TERMOLI (CAMPOBASSO), 29 GEN - Un bacio nel borgo di Termoli è l'iniziativa lanciata dalla Turismol, Associazione di promozione culturale e turistica della città in collaborazione con l'Associazione Termoli Medievale che raggruppa gli esercenti del Centro storico. A partire da giovedì 30 gennaio fino al 15 febbraio, saranno posizionati in via temporanea all'interno del borgo federiciano quattro "segnaletiche d'amore" nei punti più romantici e panoramici del Paese Vecchio, per poter immortalare il bacio più bello dove i turisti e termolesi potranno godere anche di un magnifico palcoscenico naturale in cui scegliere di scattare foto e/o selfie in coppia, con la famiglia, amici, con il loro "fido" purchè ci sia "Love in tutte le sue forme". Tutti gli scatti dovranno avere un hashtag di riferimento obbligatorio: #unbacionelborgotermoli. L'iniziativa, infatti, è stata ideata per richiamare turisti e gli stessi molisani a vivere il borgo federiciano non solo nel periodo estivo, ma soprattutto durante tutto il lungo inverno.