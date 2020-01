Barriere A14, riunione Prefettura Teramo

(ANSA) - TERAMO, 24 GEN - Riunione in Prefettura a Teramo indetta e presieduta da Giovanni Busacca, presidente di Viabilità Italia, su richiesta del prefetto Graziella Patrizi: ordine del giorno, individuare soluzioni coordinate per deviare il traffico pesante in transito sull'A14 su itinerari alternativi di lunga e media percorrenza, per evitare le criticità legate all'interdizione ai mezzi pesanti del viadotto Cerrano, fra le uscite Pescara Nord e Atri-Pineto, con conseguente dirottamento sulla statale 16. Il prefetto ha riferito che le valutazioni saranno fatte sulla media e lunga percorrenza: "Noi daremo indicazioni, non possiamo imporre nulla, metteremo in campo tutte le possibilità, aiutati anche da Autostrade per l'Italia, con tutti i canali informativi per le indicazioni del caso". Presenti i funzionari prefettizi responsabili dei Centri Operativi Viabilità delle province di Ascoli Piceno, Fermo, Macerata, Ancona, Pescara, L'Aquila, Chieti e Foggia, con Polizia Stradale, Anas e referenti delle associazioni dell'autotrasporto.