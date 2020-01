Riprese ricerche Victorine a Termoli

(ANSA) - TERMOLI (CAMPOBASSO), 21 GEN - Riprese alle 9 nel porto di Termoli le ricerche di Victorine Bucci, la donna di 42 anni residente a Larino (Campobasso) della quale non si hanno più notizie dal 18 dicembre 2019; sparita anche la sua auto, una Panda rossa. I sub dei Carabinieri di Pescara si sono immersi nelle acque del molo sud per scandagliare i fondali fino al molo di nord-est, l'imbarco per le Isole Tremiti (Foggia). L'unica traccia in mano agli inquirenti è un cellulare di Victorine trovato sugli scogli subito dopo la sua scomparsa. L'indagine è coordinata dal Procuratore di Larino (Campobasso).(ANSA).