Sequestro azienda agricola a Petacciato

(ANSA) - PETACCIATO (CAMPOBASSO), 17 GEN - Sequestrata dagli uomini della stazione navale di Termoli (Campobasso), un'azienda agricola dismessa a Petacciato ed il titolare è stato denunciato. I finanzieri, nell'ambito di controlli, hanno scoperto un capannone, in località Vaccareccia del Comune di Petacciato, con il tetto in eternit in parte crollato e sbriciolato. L'area, di 3600 mq, è vicina a terreni agricoli. La misura cautelare reale ha interessato anche altri manufatti limitrofi pertinenziali tra cui due silos.

Il proprietario del complesso abbandonato è stato denunciato alla Procura della Repubblica di Larino (Campobasso) a cui dovrà rispondere dei reati di danneggiamento, deturpamento ed inquinamento ambientale oltre alle violazioni in materia paesaggistica dal momento che il fondo si trova in zona sottoposta a vincolo. L'operazione si è svolta con la collaborazione di personale dell'Ufficio Tecnico Comunale che, con provvedimento, ha chiesto la bonifica del luogo.