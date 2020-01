Telecamere contro abbandono rifiuti

(ANSA) - SAN GIACOMO DEGLI SCHIAVONI (CAMPOBASSO), 13 GEN - Attivate le telecamere a San Giacomo degli Schiavoni nel centro di raccolta rifiuti ed acquisite le prime immagini di abbandono di residui ingombranti come i materassi che il Comune invierà ai Carabinieri Forestali per le prime sanzioni. Giro di vite dell'Amministrazione municipale nei confronti di chi inquina e di coloro che non rispettano le regole sul corretto conferimento del pattume. In paese è attiva da alcuni anni la raccolta differenziata porta a porta. Il sindaco Costanzo Della Porta sottolinea come sia stata emessa un'ordinanza che prevede sanzioni amministrative anche molto elevate per chi abbandona i rifiuti sul territorio comunale. "Abbiamo acquisito già le prime immagini per l'abbandono di materassi che saranno acquisite dai carabinieri forestali - ha denunciato - per gli adempimenti di competenza. Segnalo inoltre che, nei casi più gravi, la condotta di abbandono dei rifiuti può integrare anche una ipotesi di reato". (ANSA).