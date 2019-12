Cinghiali, soldi in premio a cacciatori

(ANSA) - CAMPOBASSO, 15 DIC - Il consiglio comunale di Petrella Tifernina ha dato il via libera all'istituzione del trofeo "Meno Cinghiali Petrella Tifernina" con un premio in denaro per la squadra di cacciatori che al termine della stagione venatoria avrà abbattuto il maggior numero di ungulati nell'area compresa tra i Comuni di Petrella, Castellino del Biferno, Matrice, Montagano e Lucito. A renderlo noto è il sito web Riservato.net.

La proposta approvata in consiglio è del sindaco Alessandro Amoroso, vicepresidente della Provincia di Campobasso, e prevede un regolamento che demanda la "possibilità alla giunta municipale di individuare la stagione venatoria al termine della quale determinare il premio in denaro per la squadra di cacciatori che abbia abbattuto il maggior numero di cinghiali, nel rispetto delle normative vigenti". L'iniziativa del Comune è motivata dal fatto che "la presenza di cinghiali sul territorio costituisce una vera e propria emergenza provocando danni all'agricoltura e alla sicurezza degli automobilisti".