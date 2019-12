Campobasso, no ambulanti vicino scuole

(ANSA) - CAMPOBASSO, 13 DIC - Via bancarelle e ambulanti nelle aree vicino alle scuole di Campobasso: lo stabilisce un'apposita ordinanza comunale, con divieto, fino al 30 giugno 2020, "di effettuare ogni forma di commercio itinerante in prossimità degli edifici scolastici e nel raggio di 150 metri dagli stessi". Ciò, spiega una nota del Comune, in virtù del fatto che venditori ambulanti, spesso abusivi, allestiscono improvvisati banchi di vendita proprio nelle vicinanze degli ingressi delle scuole, soprattutto materne ed elementari, dove i bambini divengono utenza privilegiata per questo tipo di commercio. "Le scuole e zone immediatamente adiacenti agli istituti scolastici sono ambienti particolarmente sensibili - dice l'assessore alla Mobilità Simone Cretella - quindi vanno tutelati e protetti per salvaguardare gli studenti, permettendo loro di recarsi a scuola in condizioni sicure e senza pressioni da parte di chi spesso, in modo abusivo, cerca di vendere loro e ai loro genitori oggetti di dubbia fattura e provenienza".

"Invitiamo gli stessi genitori - prosegue l'assessore - a segnalare e aiutare la Polizia Municipale in questa operazione di vigilanza per arginare il fenomeno che verrà sanzionato ai sensi di legge".(ANSA).