Museo Winterline ospite a 'Menton day'

(ANSA) - VENAFRO (ISERNIA), 3 DIC - Continua a rafforzarsi la cooperazione tra il Museo Winterline di Venafro e l'associazione veterani della 'First Special Service Force', unità mista Americana e Canadese che ha combattuto sulla 'Winterline' durante la Seconda guerra mondiale. Il 5 dicembre Luciano Bucci, presidente dell'associazione 'Winterline Venafro', è stato invitato a Toronto per partecipare alla giornata commemorativa 'Menton day' in onore della 'First Special Service Force'. "Dopo l'inserimento nel database dei memoriali di guerra Statunitensi oltre oceano - spiega Bucci - giunge questa ulteriore dimostrazione dell'interesse che dall'estero arriva al Museo Winterline. Cresce l'importanza del nostro Museo che collabora da anni con diversi Enti e Associazioni nazionali ed estere, e cresce l'impegno dei membri dell'associazione che, non senza difficoltà, continuano nella loro missione di ricerca e salvaguardia degli oggetti ed uniformi degli eserciti che hanno combattuto a Venafro e dintorni tra novembre 1943 e febbraio 1944".(ANSA).