A Termoli inaugurato parco ecologico

(ANSA) - TERMOLI (CAMPOBASSO), 1 DIC - Taglio del nastro a Termoli del primo "Ecosquare", il parco ecologico realizzato da EcocontrolGSM con la ditta concessionaria della raccolta differenziata di Termoli Rieco sud Scarl e dai ragazzi dell'Istituto Ettore Majorana di Termoli. L'Ecoparco è situato in una area verde dislocata in via Madonne delle Grazie ed è caratterizzato dalla presenza di un'isola ecologica d'avanguardia che permette il conferimento di olio esausto domestico e di plastica in cambio di eco punti, da poter utilizzare direttamente nella struttura: acquisto di acqua microfiltrata liscia o gassata, sapone biologico concentrato, buste; o di sconti da spendere presso una serie di attività convenzionate. Oltre all'isola Multiservice, l'Ecoparco è dotato di un'area sgambamento cani, di una piccola zona giochi per i più piccoli e di panchine con sistema di connessione wi-fi per la connessione ad internet.(ANSA).