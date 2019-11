Confcommercio, cresce malavita locale

(ANSA) - CAMPOBASSO, 26 NOV - "Un'occasione per rilanciare ogni anno il tema nel Molise che non è privo di infiltrazioni provenienti dalle province limitrofe, oltre a registrare attività di una criminalità locale che cresce". Lo ha detto il presidente di Confcommercio Molise Paolo Spina in occasione di 'Legalità, ci piace', iniziativa nazionale di analisi, denuncia e sensibilizzazione sulle conseguenze dei fenomeni criminali per l'economia reale e per le imprese. "Sarebbe utile comprendere gli sviluppi del sistema di videosorveglianza in ambito regionale e sarebbero auspicabili più controlli sull'abusivismo e, non ultimo, su autenticità e tracciabilità delle produzioni locali. Vogliamo un contesto sicuro per le imprese che si crea con la piena collaborazione con le forze dell'ordine, le istituzioni e tutte le parti interessate. In questo senso abbiamo avviato un'interlocuzione con il Comune di Campobasso attraverso proposte relative alle attività fieristiche e mercatali e per il rilancio di attività economiche nel centro città".(ANSA).