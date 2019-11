Violenza donne, Toma'serve cambio passo'

(ANSA) - CAMPOBASSO, 25 NOV - "Occorre un deciso cambio di passo nell'approccio culturale della tematica che tenda a stroncare l'idea di un 'ego ipertrofico maschile', latente e ipocritamente non manifesto, che di fatto è ancora troppo forte e persistente in taluni contesti sociali. La violenza è la diretta conseguenza di uno stereotipo di ignoranza atavica, che affonda le radici in una sciocca concezione gerarchica di genere che tende a imporsi con la forza". Così il presidente della Regione Molise, Donato Toma, in occasione della Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza sulle donne che si celebra oggi. (ANSA).