Unimol, borracce acciaio a neo iscritti

(ANSA) - CAMPOBASSO, 25 NOV - Ridurre la produzione di plastica, ridimensionare il consumo di energia elettrica necessario per la realizzazione delle bottiglie di acqua minerale, limitare l'inquinamento determinato dal trasporto delle acque imbottigliate dal luogo di produzione a quello di vendita. L'Università del Molise regala borracce in acciaio ai neo iscritti ai corsi di laurea triennali e magistrali a ciclo unico.

Oggi la prima consegna da parte del Rettore Luca Brunese, al presidente e ai componenti il Consiglio degli studenti, anticipando, simbolicamente, la consegna a tutte le 'Matricole'.

Un invito, dunque, ad abbandonare le bottiglie di plastica monouso, altamente inquinanti, il cui consumo medio in Italia è aumentato vertiginosamente.

"L'Unimol - le parole del Rettore - non può non concorrere, in attuazione del principio di solidarietà ambientale, alla promozione delle migliori condizioni per uno sviluppo sostenibile''.