Telecamere Campobasso non funzionano

(ANSA) - CAMPOBASSO, 22 NV - Il sistema di videosorveglianza di Campobasso, 120 telecamere, inaugurato lo scorso aprile dall'allora sindaco Antonio Battista (Pd) e dall'assessore Francesco De Bernardo, "risulta del tutto bloccato" e "nessuna telecamera risulta in grado di trasmettere, nonché registrare, immagini". È quanto emerge dalla risposta ad una interrogazione fornita oggi nel corso del Consiglio comunale dall'assessore Simone Cretella (M5s). L'impianto è stato finanziato dalla Regione Molise con il 'Patto per la Sicurezza'. Nei giorni scorsi il sindaco Roberto Gravina (M5s) aveva evidenziato che "la ditta ha risposto a una nota del Comune specificando che l'impianto è stato consegnato in 'Modalità Test' e pertanto è, per definizione, in uno stadio intermedio e parziale di realizzazione e può presentare criticità da definire e risolvere. Il contratto impedisce, anche sotto il profilo giuridico, l'avvio della manutenzione".



Data ultima modifica 22 novembre 2019 ore 13:45