Rifiuti,spesa media a 219 euro in Molise

(ANSA) - CAMPOBASSO, 20 NOV - In Molise la spesa media per la tassa dei rifiuti è di 219 a famiglia, ma si passa dai 185 di Isernia ai 253 di Campobasso. Per quanto riguarda la raccolta differenziata, si va dal 13,6% di Campobasso al 52,3% di Isernia. E' questo il quadro che emerge dalla rilevazione dell'Osservatorio prezzi e tariffe di Cittadinanzattiva, disponibile online, gratuitamente dietro registrazione, sul sito www.cittadinanzattiva.it. L'indagine sui costi sostenuti dai cittadini per lo smaltimento dei rifiuti in tutti i capoluoghi di provincia prende come riferimento nel 2019 una famiglia tipo composta da 3 persone ed una casa di proprietà di 100 metri quadri. Più di due famiglie su tre (precisamente il 68,2%) ritengono di pagare troppo per la raccolta dei rifiuti: la percentuale sale all'83,4% in Sicilia, segue l'Umbria con l'80,2%, la Puglia con il 79,1%, la Campania con il 78,4%. Solo il 60% delle amministrazioni comunali o delle aziende che gestiscono il servizio ha elaborato e reso disponibile la Carta dei servizi.(ANSA).