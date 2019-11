Termoli rinsalda amicizia con Chorzow

(ANSA) - TERMOLI (CAMPOBASSO), 18 NOV - Un viaggio in Polonia per rinsaldare un gemellaggio siglato nel 2001 dall'allora sindaco Alberto Montano e per organizzare manifestazioni che vedranno protagonista la città di Termoli. E' il fine della settimana di permanenza a Chorzow del primo cittadino di Termoli e presidente della Provincia di Campobasso Francesco Roberti. Ad accompagnarlo saranno padre Enzo Ronzitti, parroco della Chiesa di San Pietro, e l'ex assessore comunale Bruno Verini.

L'iniziativa ha dato il via all'organizzazione del "Meeting dell'Amicizia" in programma la prossima estate a Termoli.

Durante la permanenza a Chorzow, Roberti ha incontrato il primo cittadino del paese polacco, Andrew George Kotala, al quale è stato donato il gagliardetto della provincia e un libro che racconta la storia del palazzo di via Roma. Nel prossimo giugno, quando la delegazione polacca arriverà a Termoli, si svolgeranno mini olimpiadi commemorative che vedranno protagonisti i giovani. (ANSA).