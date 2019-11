Illegittime decurtazioni a medici

(ANSA) - CAMPOBASSO, 18 NOV - La Corte d'Appello di Campobasso ha dichiarato illegittime le decurtazioni delle indennità dei medici di continuità assistenziale (ex guardia medica) disposte nel 2012 con decreto dall'allora Commissario ad acta per il piano sanitario di rientro e presidente della Regione Molise, Michele Iorio. L'appello, presentato da due medici con il patrocinio degli avvocati Claudia Candeloro e Stefano Grondona del Foro di Bologna, evidenziava come nessuna decurtazione stipendiale dei medici convenzionati potesse avvenire al di fuori di una contrattazione collettiva con i rappresentanti per gli stessi e chiedeva che fosse dichiarata illegittima la diminuzione delle indennità disposta. "Tali argomentazioni - spiega in una nota l'avvocato Candeloro - sono state accolte dalla Corte d'Appello di Campobasso che, di conseguenza, ha disposto a favore delle appellanti la restituzione delle indennità illegittimamente trattenute dall'Azienda sanitaria regionale (Asrem) a loro danno dal 1/o luglio 2012 a tutt'oggi".