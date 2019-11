A Termoli volontari puliscono lungomare

(ANSA) - TERMOLI (CAMPOBASSO), 10 NOV - Plastica di tutte le dimensioni e tipologie, pneumatici, un televisore e un frigorifero, accendini, tutto abbandonato sulla battigia di Rio-Vivo nell'area del luna park estivo a Termoli. Gran lavoro oggi per un centinaio di volontari appartenenti a otto associazioni che hanno raccolto l'invito della onlus "Plastic free" a unire le forze per pulire la città. Così alle 10 si sono ritrovati nella zona della scalinata del Folklore per dare il via alla mattinata ecologica. Alle 12.30 oltre 50 grossi sacchi sono stati riempiti e diverse zone del Lungomare sono state ripulite da ogni tipo di pattume. Gli operatori dell'Anpana, del Circolo Canottieri, del Terzo Millennio, insieme ad altre realtà locali, hanno lavorato tutta la mattinata. "Servirebbero una decina di giornate di questo tipo con un migliaio di persone - dicono i volontari - Abbiamo trovato davvero molta sporcizia, soprattutto microplastica. Sono gli adulti che devono essere sensibilizzati, ancora più dei minori". Plastic free, dopo il buon riscontro di oggi, ha annunciato almeno due giornate ecologiche nel 2020 a Termoli. La Rieco, azienda concessionaria del servizio di raccolta differenziata, ha provveduto a ritirare i sacchi pieni di rifiuti per lo smaltimento. (ANSA).