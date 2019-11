Vento forte, divelta impalcatura

(ANSA) - CAMPOBASSO, 5 NOV - Paura a Ferrazzano (Campobasso) per il forte vento che ha divelto un'impalcatura al 'Teatro del Loto' dove sono in corso lavori di ristrutturazione.

Fortunatamente non ci sono stati feriti, solo danni a un'auto parcheggiata. In Molise per oggi è stata diramata dalla Protezione civile regionale un'allerta 'arancione' per venti da burrasca a burrasca forte lungo tutta la dorsale appenninica, con rinforzi fino a tempesta sui crinali. Allerta 'arancione' anche per quanto riguarda il mare, da molto mosso ad agitato.

