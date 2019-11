Commemorati Caduti di tutte le guerre

(ANSA) - CAMPOBASSO, 2 NOV - Cerimonia di commemorazione dei Caduti di tutte le guerre e nelle operazioni di pace, questa mattina al Sacrario militare del Castello Monforte di Campobasso alla presenza di autorità civili e militari. Il sindaco del capoluogo, Roberto Gravina, ha deposto una corona d'alloro prima della celebrazione eucaristica. "Il sacrificio estremo dei nostri soldati - ha detto nel suo intervento - è legato a valori morali intramontabili e per questo il ricordo di quanto fatto da loro va coltivato in ogni epoca presente e futura. Oggi i nostri soldati - ha aggiunto - svolgono le loro funzioni sempre di più come operatori di pace per salvaguardare il bene della nostra società, non solo nella nostra nazione ma in diverse zone del mondo. Al loro operato spesso silenzioso e lontano dalle luci della ribalta - ha concluso - va il nostro riconoscimento non solo simbolico, come quello che tributiamo oggi con questa cerimonia di commemorazione, ma vivo e quotidiano". (ANSA).



Data ultima modifica 02 novembre 2019 ore 19:43