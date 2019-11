A14, tre feriti tra cui bimba di 9 mesi

(ANSA) - CAMPOMARINO (CAMPOBASSO), 1 NOV - È di tre feriti, tra cui una bimba di 9 mesi, il bilancio di un incidente stradale accaduto alle 3 di questa notte sull'A-14, in Molise.

Due le auto coinvolte: una Ford Kuga con a bordo una famiglia e un'Alfa Romeo 147 con tre giovani, quest'ultima ribaltatasi.

L'impatto tra le vetture è avvenuto dopo il casello di Termoli, sulla corsia sud, sul viadotto autostradale all'altezza della zona industriale, al km 479, in territorio di Campomarino (Campobasso). Sul posto, il 118 Molise che ha trasferito i feriti al San Timoteo di Termoli, i Vigili del fuoco e gli agenti della Polizia autostradale di Vasto sud (Chieti). I tre giovani dell'Alfa Romeo sono stati medicati sul posto in quanto illesi. Per loro solo spavento. All'interno della Ford Kuga anche un cagnolino di razza Pincher che non ha riportato conseguenze. Il traffico è stato deviato sulla corsia libera dal personale della Società Autostrade. Rilievi di prassi della Polizia Autostradale per stabilire le cause.(ANSA).