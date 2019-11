Orso marsicano, strada Molise più sicura

(ANSA) - L'AQUILA, 30 OTT - Con speciali dispositivi ottici e acustici che avvisano gli animali del sopraggiungere dei veicoli, il Wwf ha messo in sicurezza un tratto della Ss 652 in Molise vicino a Rionero Sannitico (Isernia) dove a fine agosto era stata investita e uccisa una giovane orsa. Investimenti stradali, avvelenamenti, vasche e pozzi non in sicurezza sono le prime cause di morte per l'orso marsicano, sottospecie unica al mondo con popolazione ridotta a poco più di 50 individui. Con il supporto di Anas Molise gli operatori Wwf hanno installato dissuasori su 3 km; nei dintorni è stata segnalata nei giorni scorsi la presenza di un orso. Simili iniziative, già sperimentate con successo nel Parco nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise e all'attenzione del progetto europeo 'LIFE SafeCrossing' in aree come il Parco della Majella, sono inderogabili per la tutela della fauna e dei guidatori nelle zone a maggior rischio.

L'intervento rientra nella campagna Wwf 'Orso 2x50', per raddoppiare la popolazione di orso marsicano entro il 2050.