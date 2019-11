Incubatoio Larino, 20 mln investimento

(ANSA) - CAMPOBASSO, 29 OTT - Un incubatoio su un'area di sei ettari in territorio di Larino a fronte di un investimento del Gruppo Veronesi di oltre venti milioni di euro: il progetto è stato illustrato nel corso di un incontro a Palazzo Vitale, da una delegazione dei vertici del Gruppo al presidente della Regione Molise, Donato Toma, e al sindaco del Comune frentano, Giuseppe Puchetti. Un'operazione, come evidenziato dall'azienda, che consentirà a Veronesi di continuare a potenziare la propria filiera nel centro-sud. L'investimento strategico, tra l'altro, rafforzerà ulteriormente la presenza in Molise, dove il Gruppo è già attivo, da oltre dieci anni, con il sessanta per cento degli allevamenti della rete sud. Secondo quanto prospettato, nel nuovo sito si prevede, a regime, l'impiego di venti/trenta unità lavorative, cui vanno aggiunte le prestazioni di tecnici, veterinari, allevatori. Quando disponibili, il Gruppo comunicherà ufficialmente le posizioni aperte e come candidarsi.

Va considerato, inoltre, un significativo indotto.