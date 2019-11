Marito violento, disposto allontanamento

(ANSA) - CAMPOBASSO, 28 OTT - Il Gip di Campobasso, su richiesta della locale Procura, ha disposto la misura dell'allontanamento da casa nei confronti di un 54enne responsabile di maltrattamenti in famiglia e lesioni personali. L'ordinanza è stata eseguita dalla Squadra mobile. Le indagini hanno accertato reiterate violenze fisiche e psicologiche, mai denunciate, nei confronti della moglie. L'uomo, da tempo senza lavoro e dedito al consumo di alcol, fa sapere la Procura, accusava la donna, che lavorava fuori casa per pagare le spese quotidiane, di non occuparsi adeguatamente di lui e di non dargli denaro per l'acquisto di alcolici. A seguito di questo episodio gli agenti hanno anche ritirato all'indagato un fucile, legittimamente detenuto. (ANSA).