Violenza e bullismo,3 corti con studenti

(ANSA)- TERMOLI (CAMPOBASSO), 25 OTT -"Prevenire e combattere la violenza di genere presso le giovani generazioni e diffondere la consapevolezza di un'identità di genere, sensibilizzare ed educare le nuove generazioni per prevenire violenza, aggressività, bullismo e cyberbullismo, promuovere l'apertura al dialogo per conoscere e superare i conflitti interpersonali: sono gli obiettivi del progetto "I'm against it" che prevede i laboratori di cinema e la realizzazione di tre cortometraggi con protagonisti gli studenti. Avviato dall'Istituto Alberghiero di Termoli, è finanziato dal bando "Per chi crea", promosso dal Mibac e gestito da Siae, a supporto della creatività e della promozione culturale dei giovani. L'iniziativa, diretta dal regista e attore termolese Giandomenico Sale, ha preso il via nella scuola superiore con la collaborazione di Gisela Fantacuzzi (actor coaching), Fabio Manso (direttore della fotografia) ed Elisa Amoruso (assistente di edizione).