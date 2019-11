In casa laboratorio e 17 kg marijuana

(ANSA) - ISERNIA, 25 OTT - Aveva allestito in casa un laboratorio chimico artigianale per la lavorazione della marijuana, per questo un 28enne dell'isernino è stato arrestato dai carabinieri. Durante la perquisizione i militari dell'Arma hanno trovato alambicchi, macchinari per cuocere, miscelare e termosaldare lo droga. Con l'ausilio dell'Unità Cinofila di Chieti hanno sequestrato 17 chilogrammi di marijuana essiccata, oltre alle attrezzature destinate a lavorazione, essicazione e conservazione della sostanza stupefacente. La droga era custodita in buste di plastica, scatole di cartone e polistirolo, distribuite nelle varie stanze dell'appartamento.

Il valore complessivo sul mercato del prodotto finito avrebbe fruttato un indebito guadagno di circa 70.000 euro. Il giovane ora è agli arresti domiciliari. (ANSA).