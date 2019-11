Clip poliziotto e Cc, no violenza donne

(ANSA) - CAMPOBASSO, 24 OTT - Hanno unito le loro doti musicali e canore per realizzare un videoclip e dire no alla violenza sulle donne. Paolo Izzi e Sobrino Coppetelli, rispettivamente agente della Polizia di Stato e carabiniere, intonano 'Neanche una (in più')', una produzione, con Mirella Sessa protagonista del video, che ha avuto il patrocinio dell'assessorato alla Cultura della Regione Molise. "Abbiamo scelto la musica come vettore - ha detto Izzi - per lanciare un messaggio diretto e immediato ai più giovani, ma anche ai loro genitori. È giunto il momento di dire basta e di fare nostra la cultura del rispetto.

Il messaggio che vogliamo trasmettere è di educare alla non violenza e alla denuncia". Il loro gruppo, 'Molotov cocktail', è nato nel 2016. Il video, già disponibile su YouTube, sarà trasmesso nelle scuole. "Favorire la parità di genere è un nostro dovere - commenta l'assessore regionale Vincenzo Cotugno - Voglio ricordare che il Consiglio regionale si è dotato di una specifica norma che modifica una precedente legge".