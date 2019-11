'Panchina intelligente' alla ex Gil

(ANSA) - CAMPOBASSO, 23 OTT - Alla ex Gil di Campobasso la prima 'panchina intelligente', una iniziativa 'green' della Regione Molise che vuole così promuovere il rispetto per l'ambiente. È una vera e propria panchina, in stile moderno, dotata di pannelli solari. Offre la connessione a Internet, wifi gratuito, è dotata di porte usb, permette di ricaricare cellulari con il sistema wireless e, particolarità non secondaria, nei mesi invernali la seduta sarà riscaldata a 35 gradi. "È stata noleggiata - ha spiegato l'assessore regionale al Turismo, Vincenzo Cotugno - e fa parte di un progetto di cooperazione internazionale che abbiamo voluto sperimentare per il momento all'interno del palazzo della Gil. Se questa iniziativa funziona potremo estenderla anche agli altri Comuni". Poi, per quanto riguarda le iniziative in cantiere per la ex Gil, "il Palazzo della Cultura", Cotugno ha parlato di "progetti estremamente ambiziosi, un po' folli" - ha aggiunto - "ma che realizzeremo per aprire questo edificio a tutti i molisani e alle scuole".