Ex Hotel Roxy, appello Pd alla Regione

(ANSA) - CAMPOBASSO, 23 OTT - La Regione dica cosa vuol fare dell'ex Hotel Roxy, di sua proprietà, e dell'area circostante. È quanto chiedono i consiglieri comunali di minoranza del Pd e Sinistra per Campobasso al presidente della Regione, Donato Toma. "Occorre dare un segnale chiaro e soprattutto, mancata per ora l'occasione dei finanziamenti Cis - osservano - a quali risorse intende accedere e con quali tempi. Non conosciamo le ragioni per le quali Toma abbia ritenuto di non sostenere, in prima battuta, un progetto che avrebbe attinto ad altre risorse rispetto a quelle del bilancio regionale. Sarebbe difficile comprendere le ragioni di un persistente rifiuto. Tutta la città ha bisogno di avere risposte, che attende da tempo ma che non possono continuare a mancare, proprio perché oggi, a differenza di altri momenti - concludono - si profilano possibilità concrete di finanziamento". (ANSA).



Data ultima modifica 24 ottobre 2019 ore 15:44