Preoccupa situazione scuole Campobasso

(ANSA) - CAMPOBASSO, 16 OTT - "Tutte le scuole non sono state costruite in conformità della legge sismica 64/74, tutte hanno un coefficiente di sicurezza basso". È quanto si legge nella parte conclusiva della relazione sullo stato delle scuole di proprietà del Comune di Campobasso predisposta dall'assessore ai Lavori Pubblici, Giuseppe Amorosa, e illustrata in Aula questa mattina dal sindaco, Roberto Gravina, nel corso della seduta monotematica del Consiglio. Dal documento emerge una situazione non certo confortante per quel che riguarda l'edilizia scolastica del capoluogo, per buona parte risalente agli anni '70 e ben nota anche alle precedenti amministrazioni che negli anni hanno effettuato interventi su diversi plessi. Dallo studio della vulnerabilità sismica delle diverse scuole, i tecnici dell'Università del Molise hanno però auspicato come soluzione ottimale la demolizione e ricostruzione di nuovi edifici in conformità alla vigente normativa in materia di sicurezza strutturale, efficienza energetica ed edilizia scolastica.