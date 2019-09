Piano sociale: Toma, condividere scelte

(ANSA) - CAMPOBASSO, 12 SET - Il Piano sociale regionale al centro dell'incontro di ieri pomeriggio tra il presidente della Regione, Donato Toma, l'assessore Luigi Mazzuto e i rappresentanti delle associazioni di volontariato e di promozione sociale. Continua, dunque, la fase della concertazione in vista dell'esame del documento programmatico da parte del Consiglio regionale con l'obiettivo di implementarlo e migliorarlo. "L'entità del finanziamento - ha commentato Mazzuto - è ragguardevole: 41,4 milioni di euro per un triennio. Poi la considerazione che non si tratta di interventi sporadici in quanto le misure messe in campo sono sistemiche". Il governatore ha illustrato le aree d'intervento ritenute prioritarie. "Si tratta - ha detto - di un percorso che va dal miglioramento del primo livello delle prestazioni sociali, dalla problematica inerente la responsabilità familiare e la tutela dei minori, ad una maggiore attenzione verso il sostegno a domicilio e i livelli di autonomia delle persone anziane e disabili".