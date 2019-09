Festival del pane in Molise

(ANSA) - CAMPOBASSO, 5 SET - Un 'Festival del Pane' per celebrare la giornata regionale del turismo e del creato promossa dall'Ufficio diocesano per la Pastorale del Turismo e Lavoro, Scuola Toniolo e Caritas. L'iniziativa, l'8 settembre dalle 16.30, all'Abbazia di Santa Maria in Faifoli di Montagano (Campobasso). Il programma dell'evento prevede momenti di riflessione, dialogo, presentazione di progetti europei sui temi della biodiversità, green economy, temi ambientali, mondo rurale e paesaggistico. La riflessione conclusiva sarà affidata all'arcivescovo di Campobasso-Bojano, Giancarlo Bregantini. "Il tema di quest'anno, 'Turismo e Lavoro un futuro migliore per tutti' - spiega l'arcivescovo - rende ancor più significativa l'unione con la giornata del creato". L'evento rientra tra le iniziative del programma generale del cartellone 'Notti Celesti in terre Celestiniane' presentato a luglio in conferenza stampa e sostenuto dalla Regione Molise nel progetto regionale 'Turismo è Cultura'.