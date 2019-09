Consiglio Molise, ok piano comunicazione

(ANSA) - CAMPOBASSO, 4 SET - L'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, presieduto dal presidente Salvatore Micone, ha approvato all'unanimità il 'Piano editoriale per le attività di informazioni e Comunicazione pubblica del Consiglio regionale'. In particolare il nuovo strumento delinea le azioni ritenute più consone a porre in essere da parte dell'Ufficio Comunicazione pubblica, una corretta interpretazione del Piano della Comunicazione istituzionale e delle altre programmazioni volute dall'Assemblea per il settore. Primariamente il Piano rileva che per la molteplicità di pubblici a cui ci si rivolge, l'informazione istituzionale del Consiglio regionale, veicolata attraverso comunicati stampa, il sito web istituzionale, i social network o gli strumenti di informazione di proprietà dell'Assemblea, deve avere le caratteristiche di ufficialità, certezza, precisione, completezza e tempestività. Ne consegue che l'informazione istituzionale deve contemperare l'esigenza della chiarezza e della semplicità espositiva.Con la necessità di fornire all'utente un'informazione completa, tecnicamente valida e precisa, capace di riportare gli elementi specifici e particolareggiati per comprendere l'intera portata giuridica, politica e sociale che l'atto oggetto di comunicazione si prefigge. In particolare prevede che le informazioni istituzionali debbano riguardare essenzialmente ciò che l'Assemblea consiliare, attraverso i suoi organi, produce nella sua collegialità. (ANSA).