Province: Campobasso al voto

(ANSA) - CAMPOBASSO, 3 SET - Si concludono alle 20 le operazioni di voto per eleggere il nuovo presidente della Provincia di Campobasso. Due i candidati in corsa: Francesco Roberti, sindaco di Termoli, 52 anni, Ingegnere elettronico, eletto nella coalizione di centrodestra alle comunali del 2019, e Giuseppe Caporicci, primo cittadino di Portocannone, 45 anni, laureato in Giurisprudenza, eletto nel 2016 con la lista civica 'Con il cuore per Portocannone' (centrosinistra).

Il numero complessivo del corpo elettorale è 969 tra sindaci e amministratori, espressione di 83 Comuni. La popolazione considerata ai fini elettorali, 218.473 abitanti, non tiene conto della Città di Bojano (7.946 abitanti), recentemente commissariata a seguito delle dimissioni del sindaco.