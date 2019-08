Successo per il 'Teatro al Castello'

(ANSA) - CAMPOBASSO, 29 AGO - Successo per la rassegna 'Teatro al Castello' che si è svolta a Campobasso dal 26 al 28 agosto.

La corte del castello Monforte, simbolo del capoluogo molisano, è diventata un autentico e originale teatro all'aperto che ha accolto centinaia di spettatori ogni sera, un pubblico variegato pronto a riscoprire le emozioni naturali che il luogo è capace di suscitare. "Vedere di persona quanto i cittadini campobassani abbiano apprezzato queste tre serate di teatro all'aperto - ha commentato il sindaco Roberto Gravina - non può che rendere me e tutta l'amministrazione comunale contenti per essere riusciti a intercettare un'esigenza non solo culturale, ma anche sociale".

Visti i risultati ottenuti, il primo cittadino ha annunciato l'intenzione dell'Amministrazione comunale di "continuare a puntare su un luogo emblematico della storia cittadina". (ANSA).