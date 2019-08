Visita urologica, fino a 16 mesi attesa

(ANSA) - CAMPOBASSO, 28 AGO - Occorrono 16 mesi (da adesso fino al 31 dicembre 2020) per sottoporsi ad una visita specialistica urologica al Poliambulatorio Asrem di Frosolone (Isernia). È quanto emerge dal monitoraggio sui tempi medi di attesa effettuato dall'Azienda sanitaria regionale lo scorso primo agosto. Tempi lunghi anche per altre prestazioni sanitarie: 11 mesi (1 luglio 2020) per una visita oculistica all'ospedale 'Cardarelli' di Campobasso, 8 mesi (20 aprile 2020) per sottoporsi a un'ecografia all'addome o al seno. La Regione Molise dal 2007 è sottoposta a Piano di rientro dal disavanzo sanitario e attualmente è commissariata. Al vertice della struttura commissariale c'è Angelo Giustini, alto ufficiale medico della Guardia di Finanza in pensione, sub commissario è Ida Grossi. (ANSA).