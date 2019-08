Campobasso, Festival birre artigianali

(ANSA) - CAMPOBASSO, 28 AGO - Bionde, rosse o scure, ma tutte rigorosamente artigianali. Da venerdì 30 agosto a domenica 1/o settembre in Villa de Capoa a Campobasso, la quinta edizione di 'Birrae' festival delle birre artigianali, organizzato dall'associazione 'Mash Out', con il patrocinio del Comune inserito nel cartellone 'Eventi in città. Contaminazioni culturali tra luoghi e generi'. Ad essere protagonisti alcuni birrifici del Molise, Campania e Puglia.

"La scelta di Villa de Capoa come suggestiva location della manifestazione - spiega il sindaco Roberto Gravina (M5s) - è volta alla rivitalizzazione della stessa anche grazie alla sua naturale predisposizione ad accogliere eventi aggregativi per la comunità locale. Inoltre, da questa edizione il festival sarà 'Plastic free', stoviglie posate e bicchieri utilizzati saranno completamente compostabili".