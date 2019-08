Tornano dal Canada per festa 70 anni

(ANSA) - LIMOSANO (CAMPOBASSO), 12 AGO - Classe 1949, tutti di Limosano, emigrati in passato a Toronto (Canada). Oggi in 19 si sono dati appuntamento nel loro paese natale per festeggiare insieme i 70 anni. Al termine della Messa celebrata dal parroco, Don Aloys Mawali, la lettura di un messaggio di saluto inviato dall'arcivescovo di Campobasso-Bojano, Giancarlo Bregantini, diffuso dall'Associazione 'Padre G. Tedeschi'. "È di gioia infinita per noi accogliervi oggi nel vostro Paese natale. I vostri occhi saranno pieni di stupore e i vostri cuori ricchi di ricordi. Siate i benvenuti. Grazie del legame di benedizione che custodite gelosamente nel cuore per il borgo che vi ha visto crescere e nascere. Trasmettete questi valori ai vostri nipoti - ha scritto il prelato - perché la grazia del Signore si trasmetta di generazione in generazione come ci ha insegnato la Madonna. Vi chiediamo la preghiera perché i legami tra le varie Terre del mondo sia sempre un ponte di pace e di solidarietà".

(ANSA).