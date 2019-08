Numeri record per teatro popolare

(ANSA) - CAMPOBASSO, 10 AGO - Venti giorni, 12 spettacoli messi in scena, altri eventi correlati alla manifestazione, in totale circa 20 mila spettatori. Ancora un successo per il 'Festival nazionale del teatro popolare e della tradizione' giunto alla 23/a edizione che si è svolto al Parco 'Eduardo De Filipppo' di Campobasso. Entusiasti gli organizzatori per il bilancio da record del tradizionale e ormai consolidato appuntamento. "Avere a teatro oltre mille persone a serata, con spettacoli che hanno registrato addirittura oltre 2 mila spettatori - commenta Carmen Gioia, presidente dell'Associazione 'Il nostro quartiere San Giovanni' - non può che portarci a dire grazie a questo infinito pubblico che tanto ci ha dato. Quest'anno - ha aggiunto - abbiamo dato l'opportunità a chi non conosceva bellissime tradizioni dei paesi molisani di vederle da vicino. La nostra rassegna ancora una volta si attesta come un momento culturale della città superseguito, ne siamo orgogliosi". (ANSA).