Fiera tartufo nero a S.Pietro Avellana

(ANSA) - SAN PIETRO AVELLANA (ISERNIA), 10 AGO - Dalla terra ricca di biodiversità dell'Alto Molise, alla tavola. Il mondo del tartufo in tutte le sue variegate sfaccettature è protagonista della 30/a 'Fiera del Tartufo nero' di San Pietro Avellana in programma oggi e domani nel comune dell'Alto Molise con eventi, degustazioni, incontri, visite guidate, laboratori, show cooking, spettacoli, all'insegna della cultura, della tutela dell'ambiente e del turismo. Il programma organizzato dalla Pro loco 'Ad Volana' e dal Comune si sviluppa in un percorso tematico a tappe per grandi e piccoli che racconta il tartufo, perla gastronomica del Molise, a partire dalla ricerca del pregiato fungo nei boschi della Riserva Mab Unesco 'Alto Molise' fino alle ricette con cui si può assaporare a tavola.

San Pietro Avellana fa parte dell'associazione nazionale 'Città del Tartufo' ed è uno dei 7 comuni della Riserva Mab Unesco 'Alto Molise', luogo di eccellenza dal punto di vista naturalistico, per il turismo sostenibile e per l'educazione ambientale.