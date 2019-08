Accordo Unimol per alta formazione

(ANSA) - CAMPOBASSO, 9 AGO - Sottoscritto l'Accordo quadro tra l'Università del Molise con gli Ordini degli Ingegneri, Architetti, Geometri delle province di Campobasso ed Isernia e Ordine regionale dei Geologi della Regione Molise per la progettazione, organizzazione e realizzazione di corsi di aggiornamento, alta formazione Master di 1/o e 2/o livello in 'Building Information Modeling' (Bim). Una collaborazione rafforzata e ampliata, di durata triennale, in materia di alta e specifica formazione universitaria, aggiornamento e qualificazione professionale in un quadro di particolare rilevanza come quello della sicurezza nei processi di progettazione e costruzione nel campo dell'edilizia. "L'accordo e il potenziamento dei rapporti fra Unimol e mondo delle Professioni interconnesse alla sfera edilizia - sottolinea l'Ateneo in una nota - rappresentano due punti nodali per garantire il raggiungimento di obiettivi concreti, condivisi e significativi".