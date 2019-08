Bus in fiamme a Termoli, tutti salvi

(ANSA) - TERMOLI (CAMPOBASSO), 8 AGO - Bus per il trasporto cittadino distrutto da un improvviso incendio mentre stava percorrendo via Cardarelli con sei persone a bordo. Le fiamme sono divampate all'improvviso mentre la circolare cittadina della società Gtm, concessionaria del servizio di trasporto pubblico di Termoli, stava conducendo gli utenti da Difesa Grande verso il centro. L'autista del mezzo, dopo aver notato del fumo fuoriuscire dal motore, ha improvvisamente inchiodato il bus sulla strada e aiutato le sei persone a scendere in strada. Nell'arco di pochi minuti il fuoco ha bruciato il bus distruggendolo completamente. Fortunatamente la prontezza del conducente ha impedito che accadesse il peggio. Le persone non sono rimaste ferite ma solo molta paura. Sul posto sono intervenuti subito i Vigili del Fuoco di Termoli che hanno operato velocemente per spegnere il rogo e mettere in sicurezza gli utenti. Sul posto gli agenti del Commissariato per la gestione del traffico.