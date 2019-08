Omaggio Parata Fucilieri a S.Giuliano

(ANSA) - SAN GIULIANO DEL SANNIO (CAMPOBASSO), 6 AGO - Altri 5 mila colpi di fucile, perfette e moderne riproduzioni di armi ad avancarica, per salutare il ritorno nel periodo estivo degli emigrati in paese. A San Giuliano del Sannio si replica la parata de ' I Fucilieri di San Nicola' in programma il 10 agosto, dalle 16, secondo appuntamento dopo quello principale del 9 maggio in onore di San Nicola.

Una tradizione molto sentita riproposta da anni nel paese molisano che ha visto circa 2 mila residenti emigrare soprattutto in Argentina, Canada, Usa e Australia in cerca di lavoro e migliore fortuna. Un tributo, dunque, a chi è stato costretto a lasciare la propria Terra e che in questo periodo torna per rivivere momenti, luoghi, colori e sapori mai dimenticati. Immancabili in processione le due Bandiere che simboleggiano l'America del Nord e quella del Sud, una sorta di filo rosso che vuole unire tutti gli emigrati alla gente del posto e sottolineare il legame indissolubile con la loro patria.