Causa incidente sotto effetto droga, denunciato

(ANSA) - PESCHE (ISERNIA), 2 AGO - Provoca un incidente e viene denunciato dalla Polstrada di Isernia per guida sotto effetto di sostanze stupefacenti. L'uomo è un 49enne della provincia di Milano che viaggiava in sella alla sua moto e con la moglie dietro. L'incidente è avvenuto sulla ss 17, nel tratto tra Pesche (Isernia) e Isernia. Secondo quanto ricostruito dalla Polizia Stradale "la moto ha tagliato la strada ad un'autovettura che è rimasta coinvolta nel sinistro insieme alla vettura che la seguiva, che non è riuscita a frenare e ad evitare l'impatto". Gli agenti hanno prestato i primi soccorsi, in attesa dell'arrivo del personale del 118 che ha accompagnato il 49enne e la moglie al pronto soccorso a causa delle lesioni riportate dai due (rispettivamente giudicate guaribili in 20 e 7 giorni) e richiesto al personale sanitario, come previsto dal Codice della Strada, che fosse effettuato il test tossicologico e alcolemico che ha dato esito positivo.

