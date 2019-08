'Oratino Mac', musica, arte e cultura

(ANSA) - ORATINO (CAMPOBASSO), 1 AGO - Nomi di spicco del panorama musicale internazionale e artisti emergenti. È 'Oratino Mac - musica, arte, cultura - Scolpiamo emozioni', in programma nel paese a pochi chilometri da Campobasso dall'8 al 10 agosto.

Tre giorni durante i quali si alterneranno sul palco Enrico Ruggieri, Enzo Avitabile, i '99 Posse' oltre a giovani artisti e gruppi locali già affermati in Italia e all'estero. Una iniziativa culturale e turistica, dunque, con una offerta musicale che coinvolge tutte le fasce di età. La direzione artistica è affidata a Simone Sala. "L'evento - ha spiegato il sindaco, Roberto De Socio - riveste rilevanza per la collettività in quanto destinato a favorire la partecipazione di un numeroso pubblico ed ha una ricaduta sul territorio regionale coerentemente con la finalità di promozione del turismo con particolare riferimento alla valorizzazione delle manifestazioni culturali e, in particolar modo, musicali". (ANSA).