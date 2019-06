(ANSA) - CAMPOBASSO, 19 GIU - Al via gli esami di maturità per 2.674 studenti molisani interni e 45 esterni, per un totale di 2.719 candidati. Nel dettaglio: in provincia di Campobasso 2.117 candidati, in quella di Isernia 602. Le Commissioni sono così distribuite: 56 a Campobasso e 17 a Isernia. (ANSA).